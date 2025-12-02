الجيش السوداني يحبط هجوما لـ "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

18 حجم الخط

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط "بقوة وحسم" هجومًا نفذته ميليشيا الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، مؤكّدًا أن قواته تمكنت من التعامل الميداني مع الهجوم وإفشاله بالكامل.

هجوم فاشل على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "قوات الدعم السريع ظلت تهاجم مدينة بابنوسة رغم إعلانها هدنة وصفها بأنها "مناورة سياسية وإعلامية مضللة، هدفت إلى تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي والتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الخارجي".

وأكد أن "إعلان التمرد للهدنة ليس سوى غطاء لتحركات عسكرية قال إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد"، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني في أي أنشطة عسكرية أو تحركات تُهدد المدنيين وتُعقد المشهد الإنساني.

خرق الهدنة

وأضاف البيان، أن "الهجوم الأخير جاء استمرارا لـ"محاولات قوات الدعم السريع خرق الهدنة التي أعلنتها بنفسها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة "تعاملت مع الاعتداء بحزم دفاعًا عن المدينة وسكانها".

وجدد الجيش السوداني، التأكيد على التزامه بحماية المدنيين، ومواصلة عملياته لإفشال أي تحركات عسكرية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.

و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".

وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.

