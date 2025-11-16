أستاذ قانون دولي: جرائم الدعم السريع في الفاشر تستوجب تدخلا دوليا لحماية المدنيين

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية ترقى لمستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب تدخلا دوليا فوريا لحماية المدنيين.

ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم دولية موصوفة

وقال مهران في تصريح لـ "فيتو" إن ما يحدث في الفاشر خلال الفترة الأخيرة من قتل جماعي للمدنيين واغتصاب ممنهج للنساء والفتيات ونهب وتدمير للممتلكات وحصار خانق يشكل جرائم دولية موصوفة، موضحا أن التقارير الأممية ومنظمات حقوق الإنسان توثق يوميا فظائع جديدة ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين العُزّل.

وتابع: من منظور القانون الدولي أن هذه الجرائم تنتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بشكل فاضح، مبينا أن استهداف المدنيين عمدا واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب والنهب المنظم كلها جرائم حرب صريحة محظورة بموجب نظام روما الأساسي.

الصمت الدولي على هذه المجازر يعني تواطؤا في الجريمة

ولفت مهران إلى أن البعد الإثني في الاستهداف حيث تتعرض جماعات عرقية معينة للقتل والاغتصاب بشكل ممنهج يرفع الجرائم لمستوى الإبادة الجماعية، مؤكدا أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تحظر أي أفعال ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية.

وحذر من أن الصمت الدولي على هذه المجازر يعني تواطؤا في الجريمة، داعيا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال فورية بحق حميدتي وقيادات الدعم السريع ومجلس الأمن لفرض عقوبات صارمة وحظر أسلحة على الدعم السريع والدول الداعمة له.

وأشار إلى ضرورة نشر قوة حماية دولية عاجلة في الفاشر لحماية المدنيين ومنع استمرار المجازر مشددا على أن الشعب السوداني يتعرض لإبادة جماعية أمام أعين العالم وأن التاريخ لن يرحم الصامتين على هذه الجرائم.

