العفو الدولية تتهم الدعم السريع بتنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين بالفاشر

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها الشهر الماضي.



ونقلت المنظمة شهادات 28 ناجيًا من العنف في الفاشر تحدثت إليهم في مخيمات النازحين في تشاد على الحدود الغربية مع السودان، وفي مدن طويلة والطينة داخل السودان.



وأفادت ابتسام التي تستخدم اسما مستعارا حفاظا على أمنها، بأنها غادرت مع أبنائها الخمسة حي أبو شوك في الفاشر غداة سيطرة الدعم السريع عليها.

وفي منطقة غولو غرب الفاشر، أوقفهم ثلاثة من مقاتلي الدعم السريع، وقالت "أرغمني أحدهم على الذهاب معه وقام بتمزيق ملابسي.. وحين تركونا رأيت ابنتي ذات الـ14 عاما وملابسها ممزقة وملطخة بالدماء".



وفي اليوم ذاته، أكد نازح يدعى خليل أنه حاول أيضا الفرار من الفاشر غير أن مقاتلي الدعم السريع أوقفوه و20 آخرين فور عبورهم الساتر الترابي الذي كانت أقامته الدعم السريع حول المدينة لحصارها منذ منتصف 2024. وقال خليل الذي قام كذلك بتغيير اسمه "طلبوا منا الاستلقاء على الأرض، وفتحوا النار علينا قتلوا 17 من بين العشرين الذين كنت أحاول الهرب معهم".

