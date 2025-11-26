الأربعاء 26 نوفمبر 2025
عصام كامل

الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون من أجل العثور على مأوى آمن

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الأربعاء، إن آلاف النازحين قسرا فى قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، فى ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة عامين.

النازحون لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تدوينة للأونروا على منصة «إكس»، بأن آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم.

وأضافت أن النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية، مشيرة إلى أن “مزيدا من مواد الإيواء ما تزال مطلوبة”.

85 مركز إيواء تديرها أونروا في غزة

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان "معرضون للخطر بشكل كبير" في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة، أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبق الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

