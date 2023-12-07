إيدكس ٢٠٢٣، رئيس العربية للتصنيع يرحب بزيارة الشركات العالمية لوحدات وشركات الهيئة

قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن الهيئة تتطلع للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع علي أرض مصر للتعرف علي القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعي والدخول في شراكات تنفيذية واستثمارات حقيقية.

مباحثات في مجال الصناعات الدفاعية

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت خلال مشاركتها في هذه النسخة الثالثة من معرض إيدكس 2023، في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة وإجراء مباحثات جادة مع كبري الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

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محرر فيتو مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع

وشهدت فعاليات ختام معرض إيدكس 2023 نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.



حيث تم إجراء مباحثات مع شركة بولي تكنولوجي الصينية، وتفقد جناح الشركة الصينية.

وتم زيارة شركة نورينكو الصينية وزيارة شركة Romarm داخل جناح جمهورية رومانيا.

ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة SITECH الباكستانية

و شركة alrefai وكيل acts-group التركية وشركة w-waste



كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها شركة قدرة الصناعية السعودية ووكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة.

الصناعات الدفاعية واهتمام الوفود

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023 اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض، حيث استحوذت منتجات الهيئة المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي إعجابهم، ومنها ٥ منتجات جديدة وهي: الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع الطائرات.

وقد حرصت وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع , طوال أيام فعاليات معرض إيدكس 2023 من خلال إجراء العديد من الحوارات والمقابلات الإعلامية (الصحفية والإذاعية والتليفزيونية) مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , ورؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة.