وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الباكستاني (صور)

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع آصف علي زرداري الرئيس الباكستاني اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الى اسلام آباد.

وزير الخارجية مع الرئيس الباكستاني، فيتو

تطوير العلاقات الثنائية مصر وباكستان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الباكستاني وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الى الرئيس الباكستاني تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد اعرب وزير الخارجية عن التطلع لإعداد خارطة طريق مشتركة تهدف الى تعزيز التعاون في عام ٢٠٢٦ تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان

وأكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

واكد الوزير عبد العاطي أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان.

مواصلة التعاون مع باكستان

كما أعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانية توطين صناعات القيمة المضافة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار الى التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط، استعرض وزير الخارجية الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

واكد الوزير عبد العاطي ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

من جانبه، طلب الرئيس الباكستاني نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيدا بالدور البناء والفعال الذى تضطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى شتى المجالات.

