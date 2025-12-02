تحصين 256 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 255.949 رأس ماشية حتى اليوم، ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والسلالة الجديدة المعروفة باسم "SAT1"، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى أسواق الماشية في كافة المناطق.

تحصين 256 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

وشدد محافظ الدقهلية على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين، وتوعية المربين بأهميتها، حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر

ولفت المحافظ إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال برامج التحصين الدورية ضد الأمراض والفيروسات، وتوفير جميع اللقاحات المطلوبة.

الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري بالتعاون

وأضاف أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تنفذ لجان الإرشاد بالمديرية حملات توعية للمواطنين للوقاية من الأمراض الوبائية، مناشدًا مربي الماشية وأصحاب المزارع بالتعاون مع الحملات والالتزام بمواعيد التحصين.

