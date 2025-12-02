السياحة تشارك في معرض ILTM للسفر الفاخر بمدينة كان الفرنسية

18 حجم الخط

شارك الاتحاد المصري للغرف السياحية في معرض ILTM Cannes لعام 2025، أحد أهم المنصات الدولية المتخصصة في السفر الفاخر، والذي يعقد في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر بمدينة كان الفرنسية.

يأتي ذلك في إطار خطة مصر لتنويع أسواقها السياحية وجذب أنماط متعددة من السائحين، وعلى رأسها سياحة الرفاهية التي تشهد نموًا عالميًا متسارعا.

مشاركة وزارة السياحة في معرض كان للسياحة الفاخرة

وقال إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية: إن معرض « ILTM 2025» يعد الحدث الأبرز الذي يختتم به قطاع السفر الفاخر عام 2025، حيث يمثل ملتقى عالميًا يجمع أكبر العلامات الفندقية وشركات السياحة الراقية من مختلف القارات، حيث يبتكر المشاركون برامج رحلات نوعية، ويعقدون صفقات تجارية كبرى، ويبنون علاقات مهنية تُسهم في تطوير التجارب السياحية عالية الجودة.

وأوضح أن النسخة الحالية من المعرض في مدينة كان الفرنسية تشهد على مدار أربعة أيام لقاءات مهنية مكثفة، واجتماعات عالية الجودة، إضافة إلى جلسات تعليمية وتواصل وحفلات تفاعلية، ما يجعل “تجربة ILTM” فرصة لا تُفوّت لكل من يعمل في مجال السفر الفاخر عبر العالم.

تقديم صورة حديثة عن التجارب السياحية الفاخرة في مصر

وأشار عبد العال إلى حرص الشركات المصرية المشاركة على تقديم صورة حديثة عن التجارب السياحية الفاخرة في مصر، سواء كانت رحلات نيلية راقية، أو منتجعات البحر الأحمر الفندقية عالية المستوى، أو الفنادق التراثية التي باتت عنصر جذب رئيسيا لدى السائح الباحث عن تجربة مختلفة.

وأضاف أن لقاءاته مع كبار منظمي الرحلات الدولية، خلال حفل الاستقبال الذي عقد قبل انطلاق فعاليات النسخة الحالية من المعرض، كشفت عن اهتمام متزايد بالسوق المصري ضمن فئة “Luxury Travel”، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مدفوعًا بتنوع المنتج المصري وقدرته على تقديم تجارب فاخرة بأسعار تنافسية وجودة متنامية، مشيرًا إلى الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية والفنادق العائمة في مصر.

وأكد عبد العال أن المشاركة المصرية في ILTM تعكس رؤية القطاع السياحي في تعزيز حضور مصر في الفعاليات المتخصصة، باعتبارها منصات فاعلة لفتح أسواق جديدة، وتطوير برامج مبتكرة، وبناء شراكات تسهم في رفع حجم الحركة السياحية واستهداف شرائح أعلى إنفاقًا.

وفي الختام، شدد إيهاب عبد العال على أن استمرار التواجد المصري في مثل هذه الفعاليات العالمية، مع تطوير المنتجات الفاخرة ورفع جودة التجربة السياحية، هو أحد المسارات الرئيسية لترسيخ مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات العالمية في قطاع السفر الفاخر.

