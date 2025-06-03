الجاموسي بـ 160 جنيها للكيلو وقفزة في البقري، جولة بسوق المواشي في البرامون بالمنصورة (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2025، وتنتعش أسواق الماشية خاصة بسوق البرامون في المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تحظي بإقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في شراء أضاحيهم.

وأجرت فيتو بثا مباشرا بعنوان " الجاموسي قايم بـ 160 والبقري 190 جنيه للكيلو.. جولة داخل سوق المواشي في البرامون بـ المنصورة.

ويعد سوق المواشي في البرامون أحد أبرز وأكبر اسواق تجارة المواشي في محافظة الدقهلية، ويبدأ من الساعات الأولي من اليوم الساعة 12 منتص الليل حتي 10 صباح اليوم التالي.

وأكد التجار علي أن الإقبال ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى.

مواصفات الأضحية السليمة

وأشاروا إلى أن اختيار الأضحية يتطلب بعض الشروط، أهمها أن يكون الخروف سليم الجسم، خاليًا من الإصابات أو الجروح، ويُفضّل أن يكون صغير السن نسبيًا وليس كبيرًا.

كما نصحوا المواطنين بفحص الأسنان والتأكد من أن عمر الخروف مناسب للذبح طبقًا للشروط الشرعية.

ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة تتراوح بين 15-20 جنيهًا

كما رصدت الجولة ميدانية في سوق المواشي بالبرامون مركز المنصورة توفر أعداد كبيرة من رؤوس الماشية بأنواعها المختلفة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي للكيلوجرام الواحد يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا مقارنة بأسعار العام الماضي في الأبقار والجاموس وارتفعت من 50 الي 60 في الماعز والاغنام.

وارجع التجار ارتفاع أسعار المواشي الي عوامل اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف الأعلاف وأجور النقل، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي المصاحب لاقتراب العيد.

كما تتباين الأسعار وفقًا لنوع الأضحية وحجمها والمنطقة الجغرافية.

قائمة أسعار الأضاحي لعام 2025 في السوق

أسعار الكيلوجرام الواحد (قائم):

الجاموسي : 160 جنيهًا للكيلوجرام.

: 160 جنيهًا للكيلوجرام. البقري : 190 جنيهًا للكيلوجرام.

: 190 جنيهًا للكيلوجرام. الخرفان : يتراوح بين 200-240جنيهًا للكيلوجرام.

: يتراوح بين 200-240جنيهًا للكيلوجرام. الجديان: يتراوح بين 200-220جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الرؤوس الكاملة:

جاموسي بوزن 400 كيلوجرام : 64 ألف جنيه.

: 64 ألف جنيه. بقري بوزن 700 كيلوجرام : 133 ألف جنيه.

: 133 ألف جنيه. خروف بوزن 60 كيلوجرام : 13,200 جنيه.

: 13,200 جنيه. جدي بوزن 50 كيلوجرام: 12 ألف جنيه

موعد عيد الأضحى المبارك

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك ودار الإفتاء المصرية، وُلد هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجرية فلكيًا في 27 مايو 2025.

من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، فيما يبدأ عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

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