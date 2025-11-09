الطب البيطري بالقليوبية يواصل حملة التحصين لحماية الثروة الحيوانية

18 حجم الخط

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسات 1، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور حامد الأَقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشهدت مدينة شبين القناطر مرور لجنة من المديرية على سوق الماشية، بحضور الدكتور محمد ليلة رئيس مجلس المدينة، وطلال ربيع نائب رئيس المجلس، للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات ومتابعة أعمال التحصين.

وأكدت اللجنة أهمية التحصينات الدورية للوقاية من الأمراض الفيروسية، حيث تم تحصين عدد من الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض المستهدفة، إلى جانب توعية المربين والمواطنين بضرورة التعاون مع فرق التحصين لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار الدكتور هاني شمس الدين إلى أن الحملة مستمرة في الأسواق والوحدات البيطرية، فضلًا عن لجان متنقلة من بيت إلى بيت لتغطية جميع القرى والمزارع، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامة الماشية ودعم المربين.

وشارك في الحملة عدد من قيادات وإدارات الطب البيطري، من بينهم:

الدكتور محمد شهاب مدير عام الوقاية

، الدكتورة جمالات خضر مدير إدارة الوقاية، الدكتورة رانيا فاروق إدارة الإرشاد

وتؤكد مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار جهودها المكثفة في تنفيذ خطة التحصين القومية

