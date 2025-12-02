المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بخطة الاحتلال لإحداث تغيير ديمجرافي عبر رفح

18 حجم الخط

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمساعي الاحتلال الإسرائيلي لبدء إنشاءات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تحت ذريعة توفير مساكن بديلة للسكان، معتبرة الخطوة مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن 2803، واصفة إياها بأنها محاولة للتحايل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

قلق متزايد من تنصل الاحتلال

وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها من استمرار الاحتلال في التنصل من التزاماته، لافتة إلى ضعف الضمانات التي تضمنها قرار مجلس الأمن واتساقها المحدود مع قواعد القانون الدولي، مقابل مسار تصعيدي إسرائيلي يسعى نحو استئناف العدوان على قطاع غزة.

600 خرق و357 شهيدًا في أقل من شهرين

وأوضحت المنظمة أن الاحتلال ارتكب نحو 600 خرق للاتفاق خلال أقل من شهرين، أسفرت عن استشهاد 357 فلسطينيًا وإصابة 950 آخرين، إضافة إلى تقييد تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية واستمرار شل الحياة الاقتصادية عبر إغلاق 52% من أراضي القطاع ضمن المنطقة الصفراء، بما يعطل الزراعة والصناعة وسبل الحياة الأساسية.

خطة “رفح” وإعادة تشكيل الخريطة السكانية

وقال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن خطة الاحتلال للإنشاءات في رفح تهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافية عبر إعادة توزيع السكان وتكديسهم في جنوب القطاع، من خلال إنشاء ملاجئ للنازحين البالغ عددهم نحو 1.6 مليون شخص، مؤكدًا أن دفعهم باتجاه الحدود المصرية يفتح المجال أمام جريمة التهجير القسري خارج القطاع.

دعوة دولية لإجهاض المخطط

ودعا شلبي الوسطاء والأطراف الدولية الضامنة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف محاولات الاحتلال، مع الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن متطلبات المرحلة الأولى قد جرت تلبيتها بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.