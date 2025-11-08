العربية لحقوق الإنسان: 55 متابعًا دوليًا من 18 جنسية لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها التحضيري لفريق البعثة الدولية، لمتابعة الانتخابات مجلس النواب، والذي تناول التحضيرات لمتابعة مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والتي تجري داخل البلاد يومي 10 – 11 نوفمبر 2025.

البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات

ويضم فريق المنظمة 55 متابعًا من 18 جنسية، ويشارك في متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري 29 متابعًا من 9 جنسيات.

انتخابات مجلس النواب في المحافظات

وتغطي متابعة فريق البعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات سبعة محافظات من بين 14 محافظة في المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، المنيا، بني سويف، الأقصر، قنا، البحيرة، الإسكندرية، وذلك من خلال فريق مركزي وخمسة فرق ميدانية.

