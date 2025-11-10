المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتابع لجان الانتخابات بشرق الإسكندرية

18 حجم الخط

استقبلت لجان مدرسة محمود سامي البارودي بجليم بشرق محافظة الإسكندرية، وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وقال إسلام أبو العينين، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو فريق المتابعة الميدانية للانتخابات البرلمانية 2025: إن المنظمة تتابع مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات المصرية، من خلال فرق دولية تضم مراقبين من عدة جنسيات عربية.

وأوضح "أبو العينين" في تصريحات صحفية خلال جولته الميدانية بالإسكندرية أن فريق المتابعة الخاص بالمحافظة يضم نحو 40 عضوًا من جنسيات عربية مختلفة، موزعين على عدة محافظات تشمل: الإسكندرية والأقصر والمنيا والفيوم والجيزة، وذلك ضمن خطة شاملة للمتابعة الدولية التي تنفذها المنظمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

إشادة بسير عملية التصويت

وأشار إسلام أبو العينين إلى أن الفريق بدأ جولاته منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، مرورًا بعدد من المدارس التي تضم ما يقرب من 10 لجان فرعية، ما بين لجان للذكور وأخرى للإناث، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهادئ داخل المقرات دون رصد أي ملاحظات جوهرية حتى الآن.

وأضاف أن أبرز الملاحظات تتركز خارج اللجان، حيث لوحظ وجود بعض الدعاية الانتخابية بالقرب من مداخل المدارس رغم فترة "الصمت الانتخابي"، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تم رصدها في أكثر من منطقة، لكنها لا تؤثر على سير العملية داخل اللجان.

وأوضح "أبو العينين" أن الإجراءات داخل اللجان مطبقة وفقًا للدليل الإجرائي الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بالتعاون الكبير من جانب القضاة والموظفين داخل اللجان، وبتوافر جميع التجهيزات من صناديق شفافة، وحواجز تصويت، وتعليمات معلقة بشكل واضح.

وفيما يتعلق بنسب الإقبال، قال: إن الساعات الأولى من اليوم الانتخابي عادة ما تشهد إقبالًا ضعيفًا نسبيًا، متوقعًا زيادة المشاركة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، خاصة في الفترات المسائية.

واختتم ممثل المنظمة تصريحاته بالتأكيد على أن وجود المتابعين الدوليين يعكس حرص المنظمات العربية على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل «واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي استحقاق ديمقراطي آخر».

وانطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

