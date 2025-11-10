العربية لحقوق الإنسان والبعثة الدولية يتابعان الانتخابات في 7 محافظات

18 حجم الخط

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية في مصر، بموجب التصريح الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (20) لسنة 2025، ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة انتخابات مصر 2025-2026.

البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات

ويضم فريق البعثة الدولية للمنظمة نحو (55) متابعًا من (18) جنسية، تم التصريح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية بشِقَّيها (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) في مصر 2025. ويشارك في متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، (29) متابعًا من (9) جنسيات.

انتخابات مجلس النواب

ويغطي فريق البعثة الدولية للمنظمة عينة مختارة من 3 أقاليم جغرافية هي: غرب الدلتا، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، تشمل سبع محافظات من إجمالي (14) محافظة في المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، المنيا، بني سويف، الأقصر، قنا، البحيرة، والإسكندرية. ويتوزع عمل الفريق على خمسة فرق ميدانية على النحو التالي:

الفريقان الأول والثاني: لمتابعة محافظة الجيزة، وتشمل (12) دائرة عامة و(775) لجنة فرعية.

الفريق الثالث “غرب الدلتا”: لمتابعة محافظتي الإسكندرية (5 دوائر عامة و558 لجنة فرعية)، والبحيرة (8 دوائر عامة و753 لجنة فرعية).

الفريق الرابع “شمال الصعيد”: لمتابعة محافظتي بني سويف (4 دوائر عامة و479 لجنة فرعية)، والمنيا (6 دوائر عامة و621 لجنة فرعية).

الفريق الخامس “جنوب الصعيد”: لمتابعة محافظتي الأقصر (3 دوائر عامة و147 لجنة فرعية)، وقنا (4 دوائر عامة و352 لجنة فرعية).

متابعة ميدانية للانتخابات

كما يضم فريق المتابعة غرفة عمليات مركزية تتولى متابعة الأداء الميداني، إلى جانب فريق للمتابعة الإعلامية لرصد البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتقارير المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الغرفة أيضًا التطورات الميدانية من خلال عناصر الانتشار في المحافظات محل المتابعة.

