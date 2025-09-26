الجمعة 26 سبتمبر 2025
الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأبرز، جولة أوروبية للعربية لحقوق الإنسان

الحقوقي علاء شلبي،
الحقوقي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

يبدأ وفد متنوع من المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي صباح اليوم جولة أوروبية تشمل هولندا والنمسا.

ويتسع تشكيل الوفد بحسب لقاءاته المخططة ليضم كوادر فرعي المنظمة في شمال أوروبا ووسط أوروبا خلال الجولة التي تستغرق تسعة أيام، وبينهم  يسري الكاشف رئيس فرع شمال أوروبا، وعمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا، وضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا وعضو مجلس أمناء المنظمة الأم.

كما ينضم للوفد عصام يونس نائب رئيس المنظمة في النصف الثاني من الجولة، والتي تشمل زيارة النمسا.

ويشمل جدول أعمال الوفد اجتماعات تنظيمية داخلية واجتماعات مع مؤسسات قانونية، ولقاءات تشاور مع سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين، والمشاركة في تجمعات للجاليات العربية، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإعلامية.

وأكد  محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة أن الجولة ستتناول وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك مناطق تراكم الأزمات والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن بواعث القلق المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية بحق سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل صدارة الاهتمامات في محادثات الوفد القانونية والدبلوماسية والإعلامية.

