الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأبرز، جولة أوروبية للعربية لحقوق الإنسان

يبدأ وفد متنوع من المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي صباح اليوم جولة أوروبية تشمل هولندا والنمسا.

ويتسع تشكيل الوفد بحسب لقاءاته المخططة ليضم كوادر فرعي المنظمة في شمال أوروبا ووسط أوروبا خلال الجولة التي تستغرق تسعة أيام، وبينهم يسري الكاشف رئيس فرع شمال أوروبا، وعمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا، وضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا وعضو مجلس أمناء المنظمة الأم.

كما ينضم للوفد عصام يونس نائب رئيس المنظمة في النصف الثاني من الجولة، والتي تشمل زيارة النمسا.

ويشمل جدول أعمال الوفد اجتماعات تنظيمية داخلية واجتماعات مع مؤسسات قانونية، ولقاءات تشاور مع سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين، والمشاركة في تجمعات للجاليات العربية، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإعلامية.

وأكد محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة أن الجولة ستتناول وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك مناطق تراكم الأزمات والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن بواعث القلق المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية بحق سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل صدارة الاهتمامات في محادثات الوفد القانونية والدبلوماسية والإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.