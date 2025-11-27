الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة والآثار توضح تفاصيل إنشاء مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري

الدير البحري
الدير البحري
18 حجم الخط
ads

كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إنشاء مبنى خرساني جديد بمنطقة الدير البحري الأثرية بالأقصر. 

تفاصيل إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري

وأكدت الوزارة السياحة والآثار أن المبنى المشار إليه هو مركز للزوار يهدف إلى خدمة الزائرين والمرشدين السياحيين، حيث يُخصص لاستقبال المجموعات السياحية وتقديم الشرح والتعريف بالموقع داخل بيئة مناسبة وآمنة.  

وأوضح محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بـالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المبنى بديلًا للمبنى القديم الذي تمت إزالته بعد ظهور شروخ وتصدعات وانهيارات مما شكّل تهديدًا لسلامة الزائرين والعاملين.  

خطوات انشاء مبنى خرساني بالدير البحري  

وأضاف أن الدراسات الجيولوجية التي تمت أظهرت أن منطقة الدير البحري تقع على تكوينات طفلية هشة، ما جعل التربة أسفل المبنى القديم غير مستقرة وتسببت في التصدعات التي استوجبت إزالته.  

وبناءً على ذلك، قام قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار في إنشاء مبنى بديل بعد استيفاء الدراسات الهندسية اللازمة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على موقعه وتصميمه. 

وحرصت الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على اختيار موقع المبنى الجديد على أرض صلبة وأكثر استقرارًا ضمانًا لسلامة الزائرين، كما تم تجنيبه إلى أقصى اليمين بعيدًا عن خط الرؤية الرئيسي للمعبد، بما يحافظ على البانوراما البصرية للدير البحري دون أي تأثير أو تشويه للمشهد العام. 

وأشار الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام أثار الأقصر بالمجلس الأعلى للآثار، أن التصميم الهندسي للمبنى تضمّن مصارف مياه ذاتية الصرف وخزانات حديثة مؤمّنة ضد التسريبات، ونظام تأمين كامل يشمل أجهزة الأشعة السينية (X-Ray)، وبوابات كشف المعادن، وأنظمة تكييف مركزية تلائم طبيعة الأجهزة المستخدمة.

واستند اختيار الموقع البديل إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية هي إقامة المبنى على أرض ثابتة وآمنة لحماية الزوار والعاملين، وتحسين المشهد البصري للمعبد من خلال إزاحة المبنى الجديد عن موقعه القديم، وضمان أعلى معايير المتانة الهندسية والأمنية بما يتناسب مع التجهيزات الفنية داخل المبنى. 

وتؤكد وزارة السياحة والآثار التزامها الكامل بالحفاظ على سلامة الزائرين وصون الطابع الأثري الفريد لمنطقة الدير البحري، مشددة على أن جميع الأعمال تتم وفق الضوابط المعتمدة وتحت إشراف الجهات الأثرية المختصة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الدير البحري منطقة الدير البحري الأقصر اثار الاقصر المجلس الأعلي للأثار

مواد متعلقة

السياحة تعلن تطبيق إجراءات جديدة بشأن عمرة شعبان ورمضان

"المنشآت والمطاعم" تنتهي من تنقية جداول الجمعية العمومية وفقًا للقانون الجديد

المتحف المصري بالتحرير يعرض لوحة نادرة لـ إيزيس (صور)

أخبار مصر اليوم، رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمواطنين.. عقوبات وزارة التعليم العالي على المعاهد المخالفة.. والرياح تضرب عددا من المحافظات

السياحة والآثار تستضيف لأول مرة المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour

الكهرباء تعلن أسماء وصيغ رسائل الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على أموال المواطنين

الغرف السياحية: بروتوكول تنظيم عمل الأجانب بالقطاع يُنهي 15 سنة فوضى

وفد المنشآت والمطاعم السياحية يبحث تحديات القطاع بالغردقة ويقدم حلولا لدعم المستثمرين

الأكثر قراءة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

كأس مصر، سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

خدمات

المزيد

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

المزيد
الجريدة الرسمية