السياحة والآثار تستضيف فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة BEST-REISEN الألمانية بالغردقة

18 حجم الخط

تستضيف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حاليًا، فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة BEST-REISEN الألمانية، إحدى كبريات روابط وكالات السفر في ألمانيا، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



المؤتمر السنوي لرابطة BEST-REISEN الألمانية

ويعد هذا المؤتمر من أكبر الفعاليات السياحية التي تحتضنها مصر، حيث يعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية كل من Dertour Group وعلامتي Aldiana وSentido، ويتضمن برنامج من الفعاليات يشمل عروضًا ومسابقات خيرية لدعم مشروعات DER Touristik Foundation.

كما يعد المؤتمر منصة مميزة لتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة الألمانية ودور مصر المتصاعد كمقصد رئيسي لهذا السوق.

وأكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استضافة مصر لهذا الحدث تأتي استكمالًا لسلسلة من الفعاليات الدولية المهمة التي احتضنتها مدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر الجاري، بما في ذلك المؤتمر السنوي لرابطة RTK، والمؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour الذي عُقد لأول مرة في مصر.



زيادة الحركة الوافدة خلال السنوات المقبلة



وأوضح أن هذه الفعاليات تعكس قوة وثقة السوق الألماني في المقصد المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع شركاء المهنة في أحد أهم الأسواق السياحية لمصر، بما يساهم في زيادة الحركة الوافدة خلال السنوات المقبلة، كما ترسح مكانة مصر كوجهة متميزة لسياحة المؤتمرات والاجتماعات والحوافز (MICE).

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا، واستعراض ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات، لاسيما المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من نوفمبر الجاري، والذي سيشكل إضافة عالمية بارزة على خريطة السياحة الثقافية. كما يتيح الحدث تسليط الضوء على المقومات الفريدة للمقصد المصري، بما في ذلك تنوع منتجاته السياحية، وجودة البنية التحتية الفندقية، والفرص الاستثمارية الواعدة.

ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة نخبة من أبرز قيادات ومؤثري صناعة السياحة الألمانية، من بينهم إنغو بورميستر، الرئيس التنفيذي لـ Dertour Central Europe، وكارل بوير، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق بـ DER Touristic، وبيتر جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة Condor للطيران، إلى جانب عدد من قيادات علامتي Aldiana وSentido، وممثلي المنظمات السياحية الألمانية مثل DRV وVUSR وBTW.

كما يشارك في الحدث أكثر من 560 من رواد صناعة السياحة الألمانية، فضلًا عن حضور رسمي وإعلامي موسع، بالإضافة إلى نحو 100 شريك من كبريات الشركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ليُصبح بذلك أكبر حدث سياحي في تاريخ رابطة BEST-REISEN.

وجدير بالذكر أن رابطة BEST-REISEN الألمانية تضم أكثر من 350 وكالة سفر من بين ما يقرب من 700 عضو ضمن منظومة التعاون السياحي الألماني.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.