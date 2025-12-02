الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي: سياسة الاغتيالات عقيدة إسرائيلية تتمثل فى جعل الخصم تحت تهديد دائم

الدكتور رفعت سيد
الدكتور رفعت سيد أحمد، فيتو
18 حجم الخط

 أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن عودة إسرائيل لـسياسة الاغتيالات مرة أخرى، بعد زعم الجيش الإسرائيلي أنه اغتال علاء الدين خضري قائد قوات النخبة بـحركة الجهاد، بلواء مدينة غزة أمر ليس جديدا على العدو الصهيونى من نقض الاتفاقيات وعدم الالتزام بها عبر الصراع العربى الإسرائيلى منذ عام 1948 حتى اليوم، فهم لا يحترمون ميثاقا أو عهدا أو اتفاقية.

وأشار الدكتور رفعت سيد أحمد إلى أن هذا إنذار لكل الدول التى لها علاقات مع إسرائيل، فهى مشهورة بالغدر مع القادة الفلسطينيين حتى فى أوقات السلم فهذه سياسة إسرائيلية ثابتة.

 

إسرائيل اغتالت قادة الجهاد الإسلامى وقادة حزب الله وقت وقف إطلاق النار 

 وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن إسرائيل اغتالت قادة الجهاد الإسلامى وقادة حزب الله وقت وقف إطلاق النار بالاتفاق مع فلسطين أو لبنان فى اتفاق شرم الشيخ؛ إيمانا من جانب الساسة الإسرائيليين بالسياسة الثابتة لديهم، وهى القتل وقت وقف إطلاق النار، وهى عقيدة إسرائيلية تتمثل فى جعل الخصم تحت تهديد دائم بالاغتيال بشكل دائم عندما تسنح الفرصة. وبالتالى هذه الحرب مازالت مستمرة باغتيال القادة فى لبنان وفلسطين.


مطلوب تدخل الدول الوسطاء لوقف التجاوزات والخروقات الإسرائيلية 

 وواصل  الدكتور رفعت سيد أحمد حديثه، قائلا: مطلوب الآن التدخل من جانب الدول الوسطاء لوقف التجاوزات والخروقات الإسرائيلية والالتزام بوقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إما بوقف التجاوزات الإسرائيلية أو بإلغاء الاتفاق وعودة المقاومة لحمل سلاحها، وإن كنت أنصح بعودة المقاومة وإلا سوف تستمر سياسة الاغتيالات لتصفية قادة المقاومة الفلسطينية.


ما يجري فى غزة اليوم سيجرى غدا فى الرياض  

 وتابع أنه على الشعوب العربية أن تعلم إن ما يجرى فى غزة اليوم سيجرى غدا فى الرياض وفى سيناء؛ لأن غزة هى خط الدفاع الأول عن الأمة العربية لأن إسرائيل تحارب قى غزة وعينها على مصر وسيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عزة حركة الجهاد الإسلامي الحكومة الإسرائيلية نتنياهو سياسة الاغتيالات

مواد متعلقة

طارق فهمي: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية استراتيجية ثابتة تهدف لتصفية القيادات الفلسطينية

قيادي ناصري: سياسة الاغتيالات ليست استراتيجية مستحدثة بل عقيدة راسخة لدى الجيش الإسرائيلي

نائب رئيس الحزب الناصري: اغتيال أبو علي الطبطبائي يؤكد مضي إسرائيل في سياسة الاغتيالات

عرفوا عناوين المشغلين وأسماء مسئولي الاغتيالات، اختراق إيراني كبير لمنظومة المسيرات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads