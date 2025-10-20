خبير قانوني: 80 انتهاكًا إسرائيليًا تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتستوجب المحاسبة الدولية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن عدد الخروقات الإسرائيلية الموثقة لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز حاجز الـ80 انتهاكًا، ما يضع الاتفاقية على حافة الانهيار.

وشدد مهران على أن هذا التصعيد الممنهج يثير تساؤلات جادة بشأن قدرة الاتفاق على الصمود، في ظل ما وصفه بـ"الانتهاك المتواصل والمتعمد لبنوده"، ما يهدد بفقدان أي جدوى قانونية أو سياسية للاتفاق إذا استمر الوضع على هذا النحو.

موقف القانون الدولي من هذه الخروقات واضح وصريح

وأوضح مهران في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن موقف القانون الدولي من الخروقات الإسرائيلية واضح وصريح، إذ يُعد كل انتهاك جريمة دولية مستقلة تستوجب المحاسبة.

وأشار إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن الخرق الجوهري لأي معاهدة يُعد سببًا مشروعًا للطرف الآخر لتعليق تنفيذ التزاماته، بل ويمكّنه من إنهاء المعاهدة نهائيًا إذا استمرت الانتهاكات دون معالجة.

ورغم ذلك، شدد مهران على أن التعامل مع هذا الوضع يتطلب قدرًا أكبر من الحكمة السياسية، لتفادي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والتصعيد في المنطقة.

وأضاف الدكتور مهران أن الانتهاكات الثمانين تشمل قصف مناطق سكنية، وقتل مدنيين، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن طبيعة هذه الخروقات المتكررة والممنهجة تكشف عن سياسة متعمدة من جانب إسرائيل لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وليست مجرد أخطاء فردية أو عرضية.

الصمت الدولي على خروقات الاحتلال للاتفاقية

وفيما يتعلق بقدرة الاتفاق على الصمود أمام هذا السيل من الانتهاكات، أكد الدكتور مهران أن الأمر يعتمد بشكل كامل على إرادة المجتمع الدولي في فرض احترام الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاتفاقية في حد ذاتها قوية ومتوازنة، وتم التوصل إليها عبر جهود دولية مضنية، لكنه شدد على أن أي اتفاق، مهما كانت متانته، لن يصمد أمام انتهاكات ممنهجة في ظل غياب المساءلة.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الخروقات سيؤدي حتمًا إلى انهيار الاتفاق وعودة الحرب الشاملة، داعيًا الأطراف الضامنة للاتفاق، وخاصة الولايات المتحدة ومصر وقطر، إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفورية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وأكد مهران أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة للمحاسبة، بدءًا من المحكمة الجنائية الدولية، مرورًا بـمجلس الأمن، ووصولًا إلى العقوبات الدولية، مشددًا على أن صمود الاتفاق مرهون بتفعيل هذه الأدوات فورًا.

