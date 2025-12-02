طارق فهمي: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية استراتيجية ثابتة تهدف لتصفية القيادات الفلسطينية

18 حجم الخط

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن عودة الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات، بعد إعلان جيش الاحتلال في بيان له يوم الإثنين عن اغتيال علاء الدين خضري، قائد قوات النخبة في حركة الجهاد الإسلامي بلواء مدينة غزة، تشير إلى أن هذه السياسة أصبحت جزءًا من استراتيجية حكومة الاحتلال في المرحلة الحالية.

وأوضح فهمي أن تنوع الشخصيات المستهدفة في عمليات الاغتيال، سواء في غزة أو جنوب لبنان، يعكس استهدافًا مباشرًا لرؤوس القوة العسكرية التي تعمل على إعادة التأهيل أو البناء العسكري بأي شكل من الأشكال.

سياسة الاغتيالات والتصفيات ليست إستراتيجية مستحدثة بل عقيدة مترسخة في الجيش الإسرائيلي

وأكد في تصريح خاص لـ "فيتو" أن سياسة الاغتيالات والتصفيات الإسرائيلية ليست استراتيجية مستحدثة، بل هي عقيدة مترسخة في جيش الاحتلال.

وأضاف أن هذه السياسة تحكمها ضوابط صارمة وتقديرات استراتيجية مسبقة، بالإضافة إلى تقييمات حول الآثار المترتبة على تنفيذها.

وأوضح أن استئناف سياسة الاغتيالات يعد من أهم محاور تحرك الاحتلال الحاسم للتعامل مع التهديدات التي تحيط بالدولة.

وأشار إلى أن جهاز الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية "أمان" نجحوا مؤخرًا في تنفيذ عمليات نوعية في مناطق مثل إيران ولبنان، مما يؤكد أن أجهزة الاستخبارات تعمل بشكل مستقل عن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

حرب الظل التي تفضلها إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية غير مكلفة

وتابع: "حرب الظل التي تفضلها إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية تعد غير مكلفة، وتحتاج فقط إلى خبرات وإمكانات، وهو ما يمتلكه جهاز الموساد تحديدًا، الذي نجح في تنفيذ مهامه خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، حيث وصل إلى قلب إيران وسوريا، وكذلك إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، التي تمثل معقلًا لـ 'حزب الله'.

وأضاف أن استئناف سياسة الاغتيالات بالنسبة لإسرائيل يعد مهمة استراتيجية، ويتم تنفيذها في عدة سياقات حقيقية، أبرزها أنها الأداة الأكثر فاعلية ونجاحًا في التعامل مع القيادات الفلسطينية".

اغيال قائد قوات النخبة بحركة الجهاد بلواء مدينة غزة

يذكر أن جيش الاحتلال، زعم في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه اغتال علاء الدين خضري قائد قوات النخبة بحركة الجهاد بلواء مدينة غزة.

وفي وقت سابق من امس الاثنين، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، أن مقاتليها في سرية قباطية التابعة لمحافظة جنين بالضفة الغربية، يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ظروف ومعطيات الميدان.

وقالت سرايا القدس في بيانها: استهدفنا قوة مشاة راجلة في محيط دوار القدس بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، وتمكن أبطالنا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع طوفان في آلية عسكرية، محققين إصابات مؤكدة.

