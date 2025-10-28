"طوفان الأقصى"، تأصيل تاريخي مختلف لفكرة المقاومة الفلسطينية

"طوفان الأقصى.. أنفاق غزة وأضواء من الخندق"، أحدث الكتب التي صدرت حديثًا، وضع كلماته الصحفية سهام ذهني، التي تقول في تقديم الكتاب إنه يعبر عن أحداث عشناها وتبدو منسية، جمعتها حتى لا تتوه وسط تلاحق التطورات.

وفي ندوة أقيمت لمناقشة الكتاب، حضرها جموع من الصحفيين والكتاب، وأدار النقاش الكاتب طارق الطاهري، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة.

كتاب "طوفان الأقصى"، كما تقول سهام ذهني، عبارة عن محطة مفصلية، فكما كانت غزوة الخندق بداية انهيار الجبهة المعادية في صدر الإسلام، فإن "طوفان الأقصى" بشائر لمرحلة جديدة فيها تأييد من شعوب العالم تؤكد أن النصر قريب.

دور أنفاق غزة في صد الاحتلال

يقوم كتاب "طوفان الأقصى" على فكرة دور أنفاق غزة في صد الجيش الإسرائيلي، وكيف يستدعي ذلك إلى الذاكرة خندق المدينة المنورة ودوره في صد الأحزاب المتجمعين ضد الإسلام وردعهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، وهو ما سُمِّي فيما بعد بـ"غزوة الخندق".

يتشابه الأعداء في كلتا الحالتين في الإعلان عن أن هدفهم الاستئصال، فقد أعلن الأحزاب ومعهم اليهود في الأيام الأولى للإسلام الحرب للقضاء على الإسلام، وأعلن الصهاينة مع اندلاع "طوفان الأقصى" القضاء على المقاومة واستئصالها منذ السابع من أكتوبر 2023.

طارق الطاهري يناقش طوفان الأقصى

في البداية، قال الكاتب طارق الطاهري: وجدتُ أثناء قراءتي للكتاب أن المؤلفة كانت ملازمة للأحداث لحظة بلحظة ولقطة بلقطة، وأنها كتبته بروحها بإحساس أن لديها رسالة تأريخ شعبي لهذه الانتفاضة، وهي تعطي به درسًا للأجيال القادمة.

وقد توصلت الكاتبة سهام ذهني إلى فكرة "حق المقاومة"، الذي أكدته بالكتابة عن حكايات ناس ذهبوا إلى الموت، وفي اللحظة نفسها كانت هناك شخصيات صانعة للحياة، فكتبت ما يخدم الفكرتين.

وأضاف طارق الطاهري: نحن أمام كتاب متفرد يرجع إلى أهم غزوة في التاريخ الإسلامي، ويعقد مقارنة بين غزوة الخندق و"طوفان الأقصى" وما حدث في غزة.

إكرامًا لأهل غزة

عن دوافعها لوضع هذا الكتاب، قالت سهام ذهني: "حسيت في وقت من الأوقات إني تعبت ومش قادرة أتابع ما يُذاع على المواقع وعلى التليفزيون عن غزة، قلت لنفسي: أمال الناس هناك يعملوا إيه وعايشين إزاي؟! وشفت تصريحًا لممثل أمريكي بيقول إنه بيواصل مشاهدة ما يجري إكرامًا لأهل غزة؛ ولكي يحافظ على غضبه، قلت لنفسي: أنا أولى من الغريب.. أستمر في المتابعة كي أحافظ على غضبي".

الكاتبة الصحفية سهام ذهني بمجلة صباح الخير

تقول الكاتبة الصحفية سهام ذهني: توقفت أمام سورة الأحزاب، فهناك تشابه بين غزوة الخندق وبين الأنفاق في غزة، فأمام صعوبة حفر الخندق والرسول عليه الصلاة والسلام يحمسهم، وجدتُ أن ما يحدث مع الفلسطينيين حاليًا هو المشهد ذاته، وجدتهم يستخدمون نفس المنهج. وكانت اللحظة الفارقة في الخندق أن العدو عشرة آلاف مقاتل مقابل من ألف إلى ثلاثة آلاف فقط من المسلمين، كذلك اليوم رأينا الإسرائيليين بكل ما يملكون من أسلحة وتكنولوجيا ومساعدات دول كبرى يحتارون في مواجهة الأنفاق التي أقامتها المقاومة في غزة.

رفع راية فلسطين في العالم

وتضيف سهام ذهني: هذا ليس هو وجه الشبه الوحيد بين "طوفان الأقصى" وموقعة الخندق، فقد حرّض نتنياهو حلفاءه بأنه ذاهب إلى الحرب في غزة لاستئصال المقاومة، وأيدته الصهيونية حول العالم، وأيدته دول كبرى وأمدته بالسلاح والدعم، لكن خرج لهم المقاتلون المتوكلون على الله من الأنفاق دون أن ينجح الاحتلال في تحقيق هدفه، وظهرت بشائر رفع راية فلسطين في العالم بالمسيرات الداعمة لفلسطين، وفي اعتصامات طلاب الجامعات التي بدأت في أمريكا وامتدت حول العالم.

يؤرخ كتاب "طوفان الأقصى" لبطولات الشعب الفلسطيني في محنته طوال العامين الماضيين، هذه البطولات التي رصدتها سهام ذهني من وسائل مختلفة، لكنها عبّرت عنها بشخصيتها وقلمها الذي أراد أن يوجّه تحية لهذا الشعب الصامد الجسور، الذي يخلق بطولاته، على حد تعبيرها، من الخيال.

تأصيل تاريخي للمقاومة

في هذا الكتاب "طوفان الأقصى.. أنفاق غزة وأضواء من الخندق"، تجد أقوالا ومواقف كبار المثقفين المصريين حاضرة، تؤازر الفلسطينيين في شدتهم، كما نجد التأصيل التاريخي لفكرة المقاومة، والتوقف طويلًا أمام تغير المزاج العالمي تجاه القضية الفلسطينية، الذي أصبح داعمًا لحقهم في دولتهم في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.



سهام ذهنى الصحفية بمجلة صباح الخير





