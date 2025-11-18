الجهاد الإسلامي تعلن رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن غزة

18 حجم الخط

اعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار مجلس الأمن يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا.

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.

وفي سياق اخر وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لا تخدم استقرار الوضع في غزة.

حماس: تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي لا تخدم استقرار الوضع بغزة

وأضاف المتحدث باسم حماس: نريد قرارا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على غزة.

وتابع: نريد قرارا من مجلس الأمن يمنع تغول الاحتلال على غزة أو الضفة أو القدس والولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة.

مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

واستطرد: البديل هو إصدار قرار يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة.

وناقش مجلس الأمن الدولي امس الاثنين مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن غزة.

