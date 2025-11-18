الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجهاد الإسلامي تعلن رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن غزة

حركة الجهاد الإسلامي،
حركة الجهاد الإسلامي، فيتو
18 حجم الخط

اعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رفضها  القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن  قرار مجلس الأمن يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا.

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.

 وفي سياق اخر وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لا تخدم استقرار الوضع في غزة.

حماس: تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي لا تخدم استقرار الوضع بغزة

وأضاف المتحدث باسم حماس: نريد قرارا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على غزة.
 وتابع: نريد قرارا من مجلس الأمن يمنع تغول الاحتلال على غزة أو الضفة أو القدس والولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة.

مشروع قرار أمريكي بشأن غزة 

واستطرد: البديل هو إصدار قرار يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة.

وناقش مجلس الأمن الدولي امس الاثنين مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأراضي الفلسطينية الحرب على غزة المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم القرار الامريكي الولايات المتحدة حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس حماس

مواد متعلقة

أخبار مصر: إعلان نتيجة انتخابات النواب، كواليس ما قبل بيان السيسي، تعرض فنان جديد لحادث مروع، قرار أممي عن غزة وحماس تهدد

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أمين عام الجهاد الإسلامي: كنا نأمل أن تكون النتائج أفضل

حركة الجهاد الإسلامي عن زيارة ويتكوف لمؤسسة غزة: الجاني يتنكر في زي مسعف

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

الدولار يسجل 11850 ليرة في مصرف سوريا المركزي

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

موعد مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads