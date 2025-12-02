ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة قبل مباراته اليوم أمام أتليتكو مدريد.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث والذي يملك 32 نقطة.

فيما يملك ريال مدريد 33 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول الترتيب، وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في منافسات الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- فياريال 32 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- ريال بيتيس 24 نقطة

6- إسبانيول 24 نقطة

7- خيتافي 20 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة

9- رايو فاليكانو 17 نقطة

10- ريال سوسييداد 16 نقطة

11- إلتشي 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- إشبيلية 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- فالنسيا 14 نقطة

16- مايوركا 13 نقطة

17- أوساسونا 12 نقطة

18- جيرونا 12 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط



ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD1.

