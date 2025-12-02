الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

برشلونة ضد أتلتيكو
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، فيتو
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة قبل مباراته اليوم أمام أتليتكو مدريد.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث والذي يملك 32 نقطة.
 فيما يملك ريال مدريد 33 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول الترتيب، وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في منافسات الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

1- برشلونة 34 نقطة 
2- ريال مدريد 33 نقطة 
3- فياريال 32 نقطة 
4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة 
5- ريال بيتيس 24 نقطة 
6- إسبانيول 24 نقطة 
7- خيتافي 20 نقطة 
8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة 
9- رايو فاليكانو 17 نقطة 
10- ريال سوسييداد 16 نقطة 
11- إلتشي 16 نقطة 
12- سيلتا فيجو 16 نقطة 
13- إشبيلية 16 نقطة  
14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة 
15- فالنسيا 14 نقطة 
16- مايوركا 13 نقطة 
17- أوساسونا 12 نقطة 
18- جيرونا 12 نقطة 
19- ليفانتي 9 نقاط
20- ريال أوفييدو 9 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD1. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد أتلتيكو مدريد فياريال ريال بيتيس برشلونة وأتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

على رأسهم رونالدو، أغلى 8 لاعبين أجرا في تاريخ ريال مدريد

برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد هدية ريال مدريد

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads