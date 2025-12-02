تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد كل من: جافي ومارك تير شتيجن وفيرمين لوبيز، ورونالد أراوخو، فيما استعاد الفريق خدمات بيدري ورافينها وخوان جارسيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على ألافيس بثلاثية لهدف، وتعادل ريال مدريد أمام جيرونا بهدف لمثله.

ويملك ريال مدريد 33 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء بمنافسات الليجا.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث والذي يملك 32 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر ديسمبر 2025

برشلونة وأتلتيكو مدريد، مباراة مُقدمة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ريال بيتيس وبرشلونة، الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

برشلونة وأوساسونا، الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

فياريال وبرشلونة، الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

