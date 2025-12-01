الإثنين 01 ديسمبر 2025
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد هدية ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني، أهدى ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لغريمه التقليدي برشلونة بعد سقوط الريال في فخ التعادل أمام جيرونا 1-1 في الجولة الرابعة عشر من الليجا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول سجل المغربي عز الدين أوناحي هدف تقدم جيرونا على حساب ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سجلها بنجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان فريق برشلونة، فاز على نظيره ألافيس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 / 26.

ومن المقرر أن تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة من الليجا بمواجهة رايو فاليكانو ضد فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وفوز برشلونة

1- برشلونة 34 نقطة
2- ريال مدريد 33 نقطة
3- فياريال 32 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة
5- ريال بيتيس 24 نقطة
6- إسبانيول 24 نقطة
7- خيتافي 20 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة
9-ريال سوسييداد 16 نقطة
10- إلتشي 16 نقطة
11- رايو فاليكانو 16 نقطة
12- سيلتا فيجو 16 نقطة
13- إشبيلية 16 نقطة
14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة
15- مايوركا 13 نقطة
16- فالنسيا 13 نقطة
17- أوساسونا 12 نقطة
18- جيرونا 12 نقطة
19- ليفانتي 9 نقاط
20- ريال أوفييدو 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

