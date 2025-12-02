موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD1.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على ألافيس بثلاثية لهدف، وتعادل ريال مدريد أمام جيرونا بهدف لمثله.

ويملك ريال مدريد 33 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول الترتيب وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء بمنافسات الليجا.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث والذي يملك 32 نقطة.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر ديسمبر 2025

ريال بيتيس وبرشلونة، الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

برشلونة وأوساسونا، الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

فياريال وبرشلونة، الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

