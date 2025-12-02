وأنت في بيتك، خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

18 حجم الخط

ترصد فيتو خلال السطور التالية، خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، والمستندات المطلوبة والشروط الأساسية للحصول على تجديد الرخصة أون لاين.



خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

_ الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الضغط هنــــــــــا

اختيار الخدمة: اختر "خدماتي" ثم "مركباتي"، ثم "تجديد رخصة مركبة".

_ إدخال بيانات رخصة القيادة وذلك من أجل تجديدها

_بعد الانتهاء من كتابتها بشكل سليم يضغط المواطن على كلمة «تسجيل»

_ راجع بياناتك وأدخل المعلومات المطلوبة.

_ قم بتحميل المستندات اللازمة بصيغة PDF بشكل إلكتروني:

_ البطاقة الشخصية، صور، نموذج 256، شهادة المخالفات إن وُجدت، الفحص الطبي.



_الانتظار لرسالة أو إخطار يعلمه بموعد استلام الرخصة الجديدة من وحدة المرور المختارة. غالبًا ما تستغرق العملية عدة أيام عقب إتمام الإجراءات جميعًا.

_سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام طرق الدفع المتوفّرة مثل بطاقة ائتمان أو خصم أو غيرها.

_ اختر طريقة استلام الرخصة الجديدة (عبر البريد أو من المرور).

_ بمجرد إتمام تلك الخطوة يتمّ تلقائيًا إرسال بيانات المواطن إلى إدارة المرور التابع لها المواطن حتى يتمّ تجديد رخصته.

الشروط الأساسية لتجديد رخصة القيادة 2025

_لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ميلاديًا.

_تقديم الرخصة الأصلية.

_يجب أن يكون المتقدم خاليًا من الأحكام الجنائية أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة.

_شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية، أو إثبات سداد أي غرامات متراكمة.

_إجراء الفحص الطبي المطلوب (نظر وباطنة) للتأكد من اللياقة.

_صورة من بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

_صور شخصية حديثة مقاس مناسب (عادة 4×6) بخلفية بيضاء.

_ملء نموذج المرور 256، وهو النموذج الرسمي المطلوب من المرور.



