الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وأنت في بيتك، خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

طرق تجديد رخصة قيادة
طرق تجديد رخصة قيادة الالكترونيا
18 حجم الخط

ترصد فيتو خلال السطور التالية، خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، والمستندات المطلوبة والشروط الأساسية للحصول على تجديد الرخصة أون لاين.
 

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

 

_ الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الضغط هنــــــــــا

اختيار الخدمة: اختر "خدماتي" ثم "مركباتي"، ثم "تجديد رخصة مركبة".

_ إدخال بيانات رخصة القيادة وذلك من أجل تجديدها

_بعد الانتهاء من كتابتها بشكل سليم يضغط المواطن على كلمة «تسجيل»

_ راجع بياناتك وأدخل المعلومات المطلوبة.

_ قم بتحميل المستندات اللازمة بصيغة PDF بشكل إلكتروني:

_ البطاقة الشخصية، صور، نموذج 256، شهادة المخالفات إن وُجدت، الفحص الطبي.
 

_الانتظار لرسالة أو إخطار يعلمه بموعد استلام الرخصة الجديدة من وحدة المرور المختارة. غالبًا ما تستغرق العملية عدة أيام عقب إتمام الإجراءات جميعًا.
_سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام طرق الدفع المتوفّرة مثل بطاقة ائتمان أو خصم أو غيرها.

_ اختر  طريقة استلام الرخصة الجديدة (عبر البريد أو من المرور).

_ بمجرد إتمام تلك الخطوة يتمّ تلقائيًا إرسال بيانات المواطن إلى إدارة المرور التابع لها المواطن حتى يتمّ تجديد رخصته.

 

 

الشروط الأساسية لتجديد رخصة القيادة 2025

 

_لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ميلاديًا.
_تقديم الرخصة الأصلية.
_يجب أن يكون المتقدم خاليًا من الأحكام الجنائية أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة.
_شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية، أو إثبات سداد أي غرامات متراكمة.
_إجراء الفحص الطبي المطلوب (نظر وباطنة) للتأكد من اللياقة.
_صورة من بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.
_صور شخصية حديثة مقاس مناسب (عادة 4×6) بخلفية بيضاء.
_ملء نموذج المرور 256، وهو النموذج الرسمي المطلوب من المرور.
 

txt

حيثيات حكم رفض سحب تراخيص فيلم الملحد: حرية التعبير ليست مطلقة لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة

txt

حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة مصر الرقمية رخصة القيادة رخصة مركبة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

أخبار مصر: إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية، هل خذل الأهلي رمضان صبحي، صرخة روسية بشأن الآثار المصرية المسروقة

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads