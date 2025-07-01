7 اتهامات لـ سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي دفعت به خلف القضبان

وجهت النيابة العامة الي سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي أسفر عن مصرع 19 فتاة 7 اتهامات زجت به إلي ما وراء القضبان.

وجاءت الاتهامات كالتالي:

تعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين

القتل والإصابة الخطأ.

قيادة السيارة عكس اتجاه الطريق العام

حيازة رخصة لا تجيز له قيادة السيارة

تعاطي المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر

إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام.

إتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، في جلسة عاجلة تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

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