حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شنت الأجهزة التنفيذية بالقصير والغردقة حملات مكثفة لرفع المخالفات بالشوارع الرئيسية والتفتيش على تراخيص محال العلافة.

وفي مدينة القصير وبتكليف من اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، قامت الوحدة المحلية بالمدينة بتنفيذ حملة نظافة موسّعة شملت عددًا كبيرًا من المناطق داخل المدينة.


وشملت الأعمال المناطق “الحرفية، التلفزيون ١، التلفزيون ٢، الأمل- امتداد الأمل”. 
 

 

وتم رفع تراكمات القمامة، وتنظيف الشوارع، استجابة لشكاوى المواطنين وتحسينًا للمظهر الحضاري للمدينة.

 

حملات الرقابة على محلات الأعلاف 

وفي الغردقة وبناء علي تعليمات المهندس محمود عبد العاطي - مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر والمهندس أمجد جاد سيفين مدير إدارة الإنتاج الحيواني  قامت إدارة الإنتاج الحيواني متمثلة في المهندسة  دلال موسى والمهندس إمام بمديرية الزراعة بالتفتيش على  تراخيص محلات الأعلاف بمدينة الغردقة بمنطقة السوق القديم بالدهار.


يأتي ذلك بناء على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

