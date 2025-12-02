الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
فاروق جعفر: قائمة المنتخب مقنعة وإمام عاشور عودته مهمة وصلاح محسن اختيار منطقي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في القائمة الأخيرة جاءت منطقية وتعكس رؤية فنية واضحة.

وأشار إلى أن مدرب المنتخب يمتلك دائمًا زاوية مختلفة في تقييم اللاعبين وضم العناصر الأكثر جاهزية، خصوصًا ممن يشاركون في البطولات الإفريقية.

 

فاروق جعفر يشيد بقدرات حسام حسن

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC،  إن حسام حسن يمتلك خبرة طويلة وتاريخًا كبيرًا يجعله قادرًا على اختيار اللاعبين القادرين على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

وأوضح أن القائمة الحالية مقنعة إلى حد كبير، معتبرًا أنه لا يوجد لاعب تعرض للظلم، باستثناء احتمال وحيد وهو ناصر ماهر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنافسة في مركزه أمام لاعبين مثل زيزو وإمام عاشور تمنح الأفضلية لهما.

 

عودة إمام عاشور للمنتخب مهمة

وتحدث جعفر عن وضع إمام عاشور، مشيرًا إلى أن إصابته لم تكن إصابة عضلية، وبالتالي عودته تكون بنسبة جاهزية كاملة، معتبرًا وجوده في المنتخب أمرًا ضروريًا ومؤثرًا. 

وأضاف أن اللاعب قدم أداءً قويًا بعد عودته، وظهر بشكل لافت عندما سجل أمام شبيبة القبائل، وكأنه يبعث برسالة مفادها: "أنا موجود".

 

فاروق جعفر يشيد باختيار صلاح محسن 

كما أشاد جعفر باختيار صلاح محسن ضمن القائمة، معتبرًا أن أسلوب لعبه يتناسب مع طريقة تحرك لاعبي وسط المنتخب، فضلًا عن كونه هداف الدوري، وهو ما يجعله إضافة هجومية مهمة.

وعن عدم ضم لاعبين مثل لازقة وقطة، أكد جعفر أن هناك فارقًا كبيرًا بين اللعب في الدوريات المحلية وبين المشاركة في البطولات المجمعة التي تحتاج إلى خبرة وتركيز، مشيرًا إلى أن مركز الجناح في المنتخب يضم عناصر عالية المستوى، أبرزهم محمد صلاح الذي يمتلك خبرات كبيرة وحضورًا يترقبه الجميع.

 

منتخب مصر المشارك في كأس العرب 

وتحدث جعفر عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب، مؤكّدًا أنه لو كان في موقع حلمي طولان لاختار مروان حمدي وأحمد عاطف، استنادًا إلى خبراتهما وقدراتهما في الاحتكاك والمنافسة.

وأضاف أن مروان حمدي يُعد من أفضل لاعبي الدوري من حيث اللعب بالرأس، وأن هناك لاعبين يشعرون أحيانًا بأنهم مظلومون رغم قدراتهم، لكن طولان من وجهة نظره اتخذ الخيارات الصحيحة وفقًا لاحتياجات الفريق.

