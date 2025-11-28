الكرملين: بوتين يستقبل وفد المفاوضين الأمريكيين خلال أيام

18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد المفاوضين الأمريكيين سيُعقد في النصف الأول من الأسبوع المقبل.



وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد اللقاء: "في النصف الأول من الأسبوع، سنعلن عن اليوم في الوقت المناسب، لكن من الواضح أنه سيكون في النصف الأول من الأسبوع".



وكان بوتين أعلن، أمس الخميس، أنه من المتوقع وصول وفد أمريكي في النصف الأول من الأسبوع المقبل.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين إن استقالة أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أغرقت البلاد في أزمة سياسية خانقة.

