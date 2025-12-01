بوتين يتلقى تقارير حول تحرير مدينتي كراسنوأر مايسك وفولتشانسك

18 حجم الخط

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى تقارير من قيادة هيئة الأركان حول تحرير مدينتي كراسنوأرمايسك وفولشانسك.

بداية تحرير مدينة غوليايبوله

وقال بيسكوف: "مساء 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا فلاديمير بوتين إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، وخلال عمله، استمع إلى تقارير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "تسنتر" فاليري سولودتشوك، وقائد قوات مجموعة "فوستوك" أندريه إيفانايف".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "أبلغ الجنرال غيراسيموف القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تحرير مدينتي كراسنوأرمايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسك في منطقة خاركيف، وكذلك عن نتائج تنفيذ القوات للإجراءات الهجومية في اتجاهات أخرى".

كما أبلغ قائد مجموعة "فوستوك" الرئيس بوتين ببداية تحرير مدينة غوليايبوله في مقاطعة زابوروجيه.

