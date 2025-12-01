الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالمنصورة

تصادم موتوسيكل، فيتو
تصادم موتوسيكل، فيتو
أصيب 3 شباب في حادث تصادم بين موتوسيكلين بشارع منتصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى قسم شرطة النجدة بـ الدقهلية إخطارًا يفيد وقوع الحادث وإصابة الثلاثة شباب، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وسيارتان إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

كشف مصدر طبي عن إصابة 3 أشخاص جراء حادث تصادم موتوسيكلين بشارع منتصر بالمنصورة، وهم: محمد أشرف محمد عطا، 24 سنة من طلخا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، محمود حسن محمد، 21 سنة من المنصورة شارع 10، بكدمات متفرقة بالجسم، خالد ياسر أحمد، 30 سنة من أويش الحجر، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالحادث لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

