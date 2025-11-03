زاهي حواس يرد على مهاجمي الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي يفيد العالم كله، ولا يوجد متحف في العالم مثل المتحف المصري الكبير، وقد شاهد افتتاحه العالم كله.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي تابع المتحف وأصر على إنجازه، واتخذ خطوات قوية من أجل استكمال بناء المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كان له دور كبير في إنجاز المتحف المصري الكبير، موضحًا أن اللواء عاطف مفتاح كان المشرف على نقل مركب الشمس.

وأوضح أنه في 2006 اديت تصريح لعالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا أنه يطلع كل الخشب اللي في مركب الشمس الثانية، وهتزور المتحف وهتشوف ترميم للمركب أمامك.

وتابع: "أنا زعلت النهارده من بعض الناس اللي بتنتقد المتحف المصري الكبير، والآثار الفرعونية مقدسة في العالم كله".

وأشار إلى أن هناك مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية، مضيفًا: "قابلت ملك بلجيكا وقالي: الشعب المصري شعب عظيم، العالم كله هيضرب لكم تعظيم سلام".

