خارج الحدود

ماكرون: تحالف الراغبين يستكمل العمل بشأن الضمانات لأوكرانيا

ماكرون وزيلينسكي،
ماكرون وزيلينسكي، فيتو
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: إن "تحالف الراغبين" استكمل العمل في مسألة الضمانات الأمنية لكييف ويعتزم مناقشتها مع الأمريكيين.

 

ماكرون: تحالف الراغبين استكمل العمل حول الضمانات لأوكرانيا 

وأضاف ماكرون: "أنهى تحالف الراغبين العمل حول ضمانات أمنية مهمة للأوروبيين والأوكرانيين. في الأيام القريبة المقبلة، ستتم مناقشات أساسية بين ممثلي تحالف الراغبين والجانب الأمريكي، لمعرفة مدى المشاركة الأمريكية في هذه الضمانات".

 وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا، اليوم الاثنين  إلى العاصمة الفرنسية باريس  للقاء ماكرون.

قبل الزيارة، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن زيارة زيلينسكي إلى باريس "ليست عرضية" وأن فرنسا تبذل كل جهد ممكن لضمان "أن يتم كل شيء لصالح السلام في أوكرانيا وأمن أوروبا".

وبعد اللقاء، أكد قصر الإليزيه أن ماكرون وزيلينسكي، أجريا محادثات مع مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وعدد من القادة الأوروبيين.

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي إلى باريس، بجملة واحدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Х.

وكتب ماكرون: "يستمر العمل في سبيل السلام". وقام ماكرون بإرفاق صورة له مع زيلينسكي بالمنشور.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق، أن أوروبا منخرطة في "استعراض سياسي ودبلوماسي" حول أوكرانيا.

 

روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس الماضي: البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني وروسيا مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين: القتال يتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكريا.

ماكرون زيلينسكي أوكرانيا باريس روسيا

