الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة أوكرانيا

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.

 

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

وأضاف ترامب: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.. إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.

وأضاف زيلينسكي: مستعدون للمضي قدما في إطار اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.

وفي السياق ذاته أعلن مدير مكتب زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال يومين لإنهاء اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

البيت الأبيض: أحرزنا تقدما هائلا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا


وقالت ليفيت في منشور عبر منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة تقدمًا هائلًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام من خلال جمع أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".

مفاوضات جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة، وإن كانت غير مستعصية على الحل، والتي يجب تسويتها، وتتطلب مزيدًا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وعقد ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع ممثلي أوكرانيا في جنيف حول الخطة الأمريكية التي تقدمت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب أوكرانيا زيلينسكي أوروبا

مواد متعلقة

زيلينسكي: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا

رئيس الوزراء البريطاني: سنزود أوكرانيا بالمزيد من صواريخ الدفاع الجوي خلال أسابيع

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads