التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

منتخب قطر، فيتو
منتخب قطر، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب، أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب فلسطين بعد قليل على ملعب البيت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل منتخب قطر أمام فلسطين

يدخل منتخب قطر مباراته أمام فلسطين بتشكيل يضم كل من:

تشكيل قطر أمام فلسطين، فيتو
تشكيل قطر أمام فلسطين، فيتو

تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة قطر

في المقابل، يدخل منتخب فلسطين مباراته أمام قطر بتشكيل مكون من: 

تشكيل منتخب فلسطين، فيتو
تشكيل منتخب فلسطين، فيتو

…………………………

موعد مباراة قطر أمام فلسطين

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين، في السادسة الا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب البيت، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ كأس العرب.

ويتواجد منتخبا قطر وفلسطين في المجموعة الأولى مع منتخبي تونس وسوريا، وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمشاركة 16 منتخبًا.

 

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب 2025 والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.
 

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.


وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.


ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.


كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

 

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..


 

