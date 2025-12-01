الإثنين 01 ديسمبر 2025
النرويجي إسبن إسكوس حكما للقاء مصر والكويت في كأس العرب بقطر

كأس العرب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر والكويت ضمن منافسات كأس العرب 2025 قطر 

النرويجي إسبن إسكوس حكما للساحة ويعاونه كلا من جان إيريك إنجان مساعد أول وإيزاك باشيفيكين مساعد ثاني واسماعيل الفاتح حكما رابعا والهولندي دينيس هيجلر حكما لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا حكم مساعد لتقنية الفيديو.

 

مجموعة مصر في كأس العرب

وتنافس مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب بجانب الإمارات والكويت والأردن والتي ستقام اللقاء بين منتخبي مصر والكويت غدا الثلاثاء ٢ ديسمبر الحالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد لوسيل.

السيرة الذاتية للحكم النرويجي

إسبن إسكوس من مواليد 24 يونيو 1988 هو حكم كرة قدم نرويجي. يُعد من حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2005. تم اختياره كحكم للمباراة النهائية لكأس العالم تحت 17 سنة لعام 2023 بين فرنسا وألمانيا.

 

إسبن أدار قمة الأهلي والزمالك

وأدار إسكاس من قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدور الأول بدوري الموسم الماضي، التي انتهت بالتعادل 1-1، فبراير الماضي.

في أبريل 2024، تم ترشيح إسكوس كحكم رابع لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا. بعد ذلك، أدار مباريات في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، حيث تولى مسؤولية ثلاث مباريات؛ مباراتين في دور المجموعات، بما في ذلك مباراة في بطولة السيدات، وحكم مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر والمغرب.

