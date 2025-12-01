أمين الفتوى يوضح شرح حديث «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها» (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها». رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهو حديث صحيح لا خلاف على ثبوته.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن السؤال عن صحة الحديث هو أول خطوة في التعامل مع الشبهات، مؤكدًا أن وضع الحديث في «باب الوصية بالنساء» في صحيح مسلم يُبين أن المقصود منه ليس ذم المرأة، بل توضيح طبيعتها ورقتها.

وأوضح أن القرآن الكريم لم يحمّل حواء وحدها مسئولية الأكل من الشجرة، بل تحدث عن سيدنا آدم وستنا حواء معًا، كما في قوله تعالى: «فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ».

وأشار إلى أن كلمة «الخيانة» في الحديث لا تعني خيانة العرض إطلاقًا، وإنما تعني تزيين الشيطان لحواء، ثم تزيينها لآدم، وهذا هو المعنى اللغوي الواسع للفظ الخيانة في هذا السياق.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم على تكريم الإسلام للمرأة في كل أدوارها؛ أمًا وزوجةً وبنتًا وأختًا، مستشهدًا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم العديدة بالنساء، وبمكانة السيدة عائشة رضي الله عنها كمرجع علمي كبير نقل الصحابة والتابعون عنها العلم والحديث.

