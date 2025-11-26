هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، مؤكدًا أن لكل صلاة وقتَ بداية ووقتَ نهاية، وأن صلاة العشاء يمتد وقتها من مغيب الشفق الأحمر وحتى أذان الفجر، وبالتالي يجوز أداؤها في أي وقت ضمن هذا المدى.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلوات تُعد من “الواجب الموسَّع” في الفقه الإسلامي، أي أن وقتها الشرعي يتسع لأدائها أكثر من مرة، بخلاف العبادات ذات الوقت الضيق مثل الصيام.



وبيّن أن الإنسان يمكنه أداء صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة، أو بعد ساعة، أو في منتصف الليل، أو قبل الفجر بقليل، ما دام يؤديها قبل دخول وقت الصلاة التالية، مشيرًا إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج يدخل في باب التفريط.

وأكد أن صلاة العشاء إذا أديت قبل أذان الفجر مباشرة فهي صحيحة وتُعد أداءً لا قضاء، لكن الأفضل دائمًا هو أداؤها في أول الوقت؛ حرصًا على براءة الذمة وتجنب السهو أو النسيان الذي قد يؤدي إلى خروج الوقت.

