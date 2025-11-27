هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من تامر مصطفى من القليوبية حول جواز مصافحة المرأة الأجنبية، مؤكدًا أن الفقهاء اختلفوا في هذا الموضوع وفقًا للظروف والمعايير الشرعية.

من هي المرأة الأجنبية وفقا للفقهاء؟

وعرف الفقهاء المرأة الأجنبية بأنها التي يجوز للإنسان الزواج بها، مثل بنت الخال أو بنت العمة، في حين أن المحارم لا حرج في مصافحتهم أو السلام عليهم. وأوضح الشيخ أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط في حياته.

استثناءات الفقهاء: المصافحة للأجنبية عند الضرورة

وبين الشيخ محمد كمال أن الأحناف والحنابلة أجازوا المصافحة عند أمن الفتنة، أي إذا لم تصحبها شهوة أو فتنة، مثل التحية أو المصافحة لأغراض العمل أو الأمور الإدارية. واستدل على ذلك بما فعله الصحابة مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، حيث صافحوا بعض النساء عند الضرورة أو للتحية. وأكد أن الالتزام برأي جمهور الفقهاء جائز، وكذلك اتباع رأي الأحناف والحنابلة لا إثم فيه.

هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟

وأوضح أمين الفتوى أن المصافحة لا تنقض الوضوء إذا لم تكن مصحوبة بشهوة أو فتنة، بينما قد يكون هناك خلاف عند البعض إذا ترتب عليها نزول شيء أو لذة. وأضاف أن هناك طرقًا للتعبير عن التحية بدون مصافحة مباشرة، مثل وضع اليد تحت الجلباب أو الطرحة، أو قول "السلام عليكم"، مع ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية والخشوع والحياء.

