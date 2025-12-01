الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: تحضيرات لاجتماعات أوروبية واتفاق على إنهاء الحرب بشكل مشرف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقوم بالتحضير لسلسلة من الاجتماعات المهمة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أن هناك توافقًا واسعًا بين الشركاء الأوروبيين على أن الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن تنتهي بطريقة مشرفة وعادلة تحفظ لأوكرانيا سيادتها وحقوقها.

زيلينسكي: توافق دولي على مقاربة “الحل المشرف” لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح زيلينسكي أن المشاورات الحالية تهدف إلى توحيد المواقف بشأن آليات إنهاء النزاع، وتحديد إطار مفاوضات محتمل يحظى بدعم دولي، يعتمد على احترام الحدود ووقف التصعيد العسكري، مع ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.

وأضاف أن الدول الأوروبية باتت أكثر قناعة بأن استمرار الحرب يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي، وأن الحل يجب أن يكون قائمًا على العدالة وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

اجتماعات مرتقبة في عواصم أوروبية للتوصل الي اتفاق لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وكشف الرئيس الأوكراني أن التحضيرات تشمل اجتماعات رفيعة المستوى في عدة عواصم أوروبية، من بينها بروكسل وبرلين وباريس، بهدف تعزيز الدعم السياسي والعسكري، ومناقشة خطط إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لما بعد الحرب.

كما أشار إلى أن جدول الاجتماعات سيركز على وضع رؤية مشتركة للحل السياسي، مناقشة آليات ضمان الأمن الأوروبي، دعم مبادرة السلام الأوكرانية المطروحة سابقًا.

يرى مراقبون أن تصريحات زيلينسكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية تعكس تحركًا دبلوماسيًا لافتًا نحو صياغة “مخرج سياسي” قد يحظى بتوافق دولي، خاصة مع تصاعد الحديث عن مفاوضات محتملة خلال الأشهر القادمة.

كما يؤكد مراقبون أن عبارة “شكل مشرف” التي استخدمها زيلينسكي تشير إلى رغبة كييف في تحقيق تسوية تضمن الاعتراف الدولي بسيادتها، وتحفظ لها مكانتها كشريك أوروبي لا كطرف ضعيف في الصراع.

ورغم التحركات السياسية، لا تزال الجبهات الميدانية تشهد مواجهات متقطعة، وسط محاولات من الطرفين لتحقيق مكاسب استراتيجية قبل أي مسار تفاوضي فعلي.

