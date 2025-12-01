الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية وتحرير 128 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشملت الحملات الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، المرور على محال بيع المواد الغذائية، المخازن، المستودعات، ومحطات الوقود لضبط أي سلع مجهولة المصدر، حالات غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 61 مخالفة أسواق 

وأسفرت هذه الجهود عن تحرير 61 مخالفة أسواق  بالإضافة إلى ضبط العديد من المضبوطات، منها: مصنع مياه غازية بدون ترخيص وسجل صناعي مع التحفظ على 1000 زجاجة مياه معدنية، بيع مواد بترولية بدون ترخيص أو تصريح مع التحفظ على 200 لتر سولار، سلع مجهولة المصدر مع التحفظ على 25 شيكارة علف دواجن وزن الشيكارة 25 كجم، التحفظ على 4 أطنان دواجن ولحوم مجمدة ومفرومة، ضبط زيت طعام مستعمل و9 براميل مخلل و5 شيكارة دقيق. 

كما شملت الحملات متابعة المخابز البلدية تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، للوقوف على التزام أصحاب المخابز بالأوزان والجودة ومواعيد الإنتاج. وقد تم رصد مخالفات شملت نقص وزن الرغيف، صرف الخبز دون الالتزام بالمعايير، عدم وجود ميزان، وانتهاء الإنتاج في بعض المخابز دون مبرر، وأسفرت هذه الجهود عن تحرير 67 مخالفة مخابز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجارة الداخلية الاسواق والمخابز الحكومية الموحدة التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشكاوى الحكومية الموحدة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محافظة الدقهلية والتجارة الداخلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة

مواد متعلقة

روسيا تستعد لإطلاق نسخة جديدة من ويكيليكس تشمل وثائق تتعلق بجائحة كورونا

بعد افتتاح "EDEX 2025"، وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري (صور)

وفاة وإصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads