التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية وتحرير 128 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشملت الحملات الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، المرور على محال بيع المواد الغذائية، المخازن، المستودعات، ومحطات الوقود لضبط أي سلع مجهولة المصدر، حالات غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 61 مخالفة أسواق

وأسفرت هذه الجهود عن تحرير 61 مخالفة أسواق بالإضافة إلى ضبط العديد من المضبوطات، منها: مصنع مياه غازية بدون ترخيص وسجل صناعي مع التحفظ على 1000 زجاجة مياه معدنية، بيع مواد بترولية بدون ترخيص أو تصريح مع التحفظ على 200 لتر سولار، سلع مجهولة المصدر مع التحفظ على 25 شيكارة علف دواجن وزن الشيكارة 25 كجم، التحفظ على 4 أطنان دواجن ولحوم مجمدة ومفرومة، ضبط زيت طعام مستعمل و9 براميل مخلل و5 شيكارة دقيق.

كما شملت الحملات متابعة المخابز البلدية تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، للوقوف على التزام أصحاب المخابز بالأوزان والجودة ومواعيد الإنتاج. وقد تم رصد مخالفات شملت نقص وزن الرغيف، صرف الخبز دون الالتزام بالمعايير، عدم وجود ميزان، وانتهاء الإنتاج في بعض المخابز دون مبرر، وأسفرت هذه الجهود عن تحرير 67 مخالفة مخابز.

