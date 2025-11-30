الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية

18 حجم الخط

قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء العملية الانتخابية في دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الأولى.

وجاء القرار عقب مراجعة مستندات وشكاوى رصدت مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية داخل الدائرة.

وأكدت المحكمة أن إعادة الانتخابات هي الإجراء القانوني السليم لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وحماية نزاهة التصويت، بينما تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإصدار جدول جديد بإعادة الاقتراع خلال الفترة المقبلة.



