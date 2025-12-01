الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: آلاف السكان في غزة لا يزالون يجهلون مصير ذويهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الإثنين: إن آلاف السكان في غزة لا يزالون يجهلون مصير ذويهم وأماكن وجودهم.

عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا

وأفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر طبية في غزة مساء السبت الماضي، بأن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.

إسرائيل تواصل نسف المنازل شرق غزة وتقصف خان يونس

رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، واصلت قوات الاحتلال  الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع

وبحسب شبكة" العربية"، فإن جيش  الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.

وبالتزامن أطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة قوات الاحتلال خان يونس الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إسرائيل تواصل نسف المنازل شرق غزة وتقصف خان يونس

مسؤولون أمريكيون: خطة ترامب لنشر قوات دولية في قطاع غزة تواجه صعوبة في الانطلاق

الهلال الأحمر يدفع بـ10,500 طن مساعدات إنسانية و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة

مصادر طبية بغزة: عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads