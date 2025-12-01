اللجنة الدولية للصليب الأحمر: آلاف السكان في غزة لا يزالون يجهلون مصير ذويهم

18 حجم الخط

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الإثنين: إن آلاف السكان في غزة لا يزالون يجهلون مصير ذويهم وأماكن وجودهم.

عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا

وأفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر طبية في غزة مساء السبت الماضي، بأن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.

إسرائيل تواصل نسف المنازل شرق غزة وتقصف خان يونس

رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع

وبحسب شبكة" العربية"، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.

وبالتزامن أطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.