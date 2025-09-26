قالالفنان أحمد السقا ، إن للمسرح مكانة خاصة في قلبه، منذ أن كان يدرس بمعهد الفنون المسرحية، لذلك يستغل الفرص التي تسمح له بالعودة إليه

أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لفيتو، أن الفنانة هند صبري عرضت عليه المشاركة في عرض مسرحي يقوم ببطولته بعض المواهب الشابة، حيث يقدمون عرضًا مسرحيا بعنوان “المسرح الخطير”، وعندما قرأت النص الخاص به اعجبت به ووافقت على الفور.

وأوضح السقا أن موافقته على المشاركة في ذلك العرض المسرحي، كان بدافع دعم هؤلاء الشباب في مشوارهم الفني، هذا بجانب حبه الشديد للمسرح.

المسرح الخطير

وتعرض مسرحية “المسرح الخطير”، الأول من شهر أكتوبر المقبل على أحد المسارح بمدينة الشيخ زايد.

أحمد السقا وهند صبري، فيتو

فيلم “هيرو شيما”

على جانب آخر، كان النجم أحمد السقا عاد لاستئناف نشاطه الفني بعد فترة من التوقف بسبب أزمته الصحية التي كان يعاني منها مؤخرًا، حيث أجرى جراحة سريعة بمنطقة الفك السفلي، والتي تسببت في عدم قدرته على الحديث.



وقال السقا في تصريح خاص لفيتو، إن حالته الصحية تحسنت، ويعود لاستئناف نشاطه الفنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف السقا أنه سوف يجتمع مع المخرج أحمد نادر جلال للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بالمشاهد التي سوف يصورها ضمن أحداث فيلم “هيرو شيما”.

