إخلاء سبيل سائق أتوبيس نقل جماعي نشب به حريق في النزهة

أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل سائق أتوبيس نقل جماعي نشب به حريق أثناء مروره بمنطقة النزهة دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وتبين من التحقيقات أن ماسا كهربائيا بدائرة الكهرباء وراء اندلاع النيران ،كما تبين عدم عمل صيانة له منذ أكثر من 5 سنوات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أتوبيس نقل جماعي بمنطقة النزهة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم الأتوبيس بالكامل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراء تحليل مخدرات لتاجر سيارات تسبب في حادث تصادم بالنزهة

وفي واقعة اخري أمرت نيابة النزهة بإحالة تاجر سيارات متهم بالتسبب في حادث مروري بمنطقة النزهة، بعدما صدم سيارة أخرى ثم ارتطم بعمود إنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارته، إلى مصلحة الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وتحليلها وإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك معارض سيارات، وأن حالته غير المتزنة كانت سببًا مباشرًا في فقدانه السيطرة على المركبة.

وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

