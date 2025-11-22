السبت 22 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تكشف سبب اندلاع حريق بأتوبيس نقل جماعي بالنزهة

حريق أتوبيس، فيتو
حريق أتوبيس، فيتو
 كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول حريق نشب داخل أتوبيس نقل جماعي أثناء مروره بمنطقة النزهة دون وقوع أي إصابات بين الركاب، أن ماسا كهربائيا بدائرة الكهرباء وراء اندلاع النيران كما تبين عدم عمل صيانة له منذ أكثر من 5 سنوات. 


وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أتوبيس نقل جماعي بمنطقة النزهة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارة إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

وبالفحص تبين تفحم الأتوبيس بالكامل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

