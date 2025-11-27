الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في البودر بروض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الإستروكس المصنع بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والإستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة روض الفرج روض الفرج الترويج للمخدرات مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة عقوبة تجارة المخدرات

مواد متعلقة

بقيمة 91 مليون جنيه، حبس تشكيل عصابي لحيازة 130 ألف قرص مخدر بالأميرية

تحقيقات موسعة للنيابة العامة بالإسكندرية بعد ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش

ضبط تشكيل شديد الخطورة بحوزته 130 ألف قرص مخدر بالقاهرة بقيمة 91 مليون جنيه

حبس عاطل عثر بحوزته على كميات من مخدر الآيس

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية