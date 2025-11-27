الخميس 27 نوفمبر 2025
اليوم، محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الإستروكس المصنع بدائرة قسم شرطة روض الفرج.


وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والإستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

